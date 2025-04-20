Умер директор группы «На-На»

Директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов умер. Об этом сообщается на официальной странице группы в социальной сети «ВКонтакте».

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«Ушёл из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы "На-На", душа и сердце коллектива, директор группы», — говорится в сообщении. Причины его смерти не уточняются.

Фроликов был директором группы более 30 лет. Представители группы пообещали сообщить дату и места прощания с ним позднее.

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