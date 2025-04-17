Пугачева обратилась к хейтерам

Певица Алла Пугачева вышла на связь в социальных сетях после своего дня рождения, передает Starhit.

В частности, она доброжелательно высказалась о друзьях и поклонниках, которые ее поздравили и приехали к ней из других стран. Также она поблагодарила тех, кто помог ей в организации праздника. По словам певицы, торжество прошло «замечательно и круто».

В своей речи она не забыла и о врагах – она также их поблагодарила. По словам Пугачевой, они позволяют «разукрасить жизнь разными красками».

«А я, конечно, внутри художник… И эта картина меняется постоянно. Мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам!», — заявила певица.

Пугачева публично обратилась к бывшему мужу

15 апреля Пугачевой исполнилось 76 лет. После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Артистка тогда же высказалась в адрес тех, кто критиковал и не одобрял ее деятельность после того, как она покинула РФ. По ее мнению, те, кто раньше ее не принимал, «были холопами, а стали рабами».