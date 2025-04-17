Ольга Бузова показала фигуру в бикини

Певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ольга Бузова предстала перед камерой в бикини с принтом зебры, которое дополнила юбкой. Певица также надела серьги и солнцезащитные очки. Телеведущая собрала волосы в гладкий пучок и отказалась от косметики. Знаменитость позировала на пляже с кокосом в руках.

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«Один пляжный день в картинках», — написала певица.

На прошлой неделе Ольга Бузова призналась, что исполнила свою мечту. Поп-исполнительница поделилась в личном блоге фото, сделанными в Гонконге. Знаменитость рассказала, что путешествие она начала планировать еще в сентябре 2024 года, но держала планы в секрете, переживая, что поездка сорвется. В Гонконге артистка посетила концерт группы Coldplay.

«Представляете, восемь месяцев прошло с момента мечты до реализации. Но вот это свершилось и я здесь — в городе, в котором мечтала побывать», — написала Бузова.

До этого певица осталась без багажа в аэропорту Дубая. По словам звезды, сотрудница дубайской авиакомпании поменяла рейс и наличие багажа при вылете на сутки позже. Бузова нецензурно выразилась в сторону сотрудницы, а саму авиакомпанию назвала «днищенской».