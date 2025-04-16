Концерт рэпера Offset в Москве перенесли

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Выступление американского рэпера Offset, настоящее имя которого Киари Кендрелл Сифус, перенесли на 26 апреля. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Изначально концерт должен был пройти 18 апреля на сцене МТС Live Холла в Москве.

— Концерт действительно перенесли на 26 апреля, он состоится, просто теперь другая дата, — уточнили там.

О причинах переноса мероприятия на данный момент ничего неизвестно.

Последний раз исполнитель приезжал в Москву с выступлением в 2019 году. Так, Offset станет третьим иностранным артистом, который посетил России с момента начала специальной военной операции на Украине.

До этого в октябре прошлого года в столице выступил рэпер 6ix9ine (Даниэль Эрнандес), а 28 февраля 2025 года концерт в Москве дал DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк), передает ТАСС.

При этом переговоры о проведении выступления второго длились на протяжении месяца, и сам рэпер проявил интерес к включению России в свой европейский тур. Гонорар DaBaby за концерт составил порядка 500 тысяч долларов.