Смешная сумка Собчак восхитила поклонников

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак восхитила фанатов выходом с сумкой-таксой стоимостью более 300 тысяч рублей. Знаменитость опубликовала фото в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак позировала в сером жакете с черными рукавами, кожаной юбке-миди с цветами, высоких сапогах, солнцезащитных очках и серьгах. Журналистка дополнила образ черной кожаной сумкой в виде таксы бренда Thom Browne. Стоимость аксессуара на официальном сайте марки составляет $3970 (более 325 тысяч рублей — прим. ред.). Поклонники оценили сумку звезды.

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«Такая сумочка прикольная», «Вот модница», «Сумка, конечно, огонь», «Сумка топ», — писали интернет-пользователи в комментариях.

На днях Ксения Собчак выложила фото, где предстала перед камерой в черном костюме, который состоял из жакета с открытой спиной и широких брюк. Журналистка добавила к комплекту кружевной бюстгальтер, пушистый розовый шарф, красные туфли на каблуках, массивное золотое колье, серьги и солнцезащитные очки. Образ телеведущей завершила зеленая сумка Hermès. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с нюдовым блеском для губ.