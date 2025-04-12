Умер российский кинокритик Юрий Гладильщиков

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его дочь Анастасия в своем Telegram-канале.

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"Седьмого апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков", - написала она в своей публикации.

Анастасия добавила, что он не хотел звать никого на похороны, поэтому семья сообщает о его кончине только сейчас.

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О причинах смерти кинокритика ничего не говорится.

Юрий Гладильщиков родился 28 апреля 1961 года, окончил факультет журналистики МГУ.

Работал в разное время в "Литературной газете", "Независимой газете", "Сегодня", "Известиях", журнале "Итоги" и других изданиях. Вел телепередачу "Кинопанорама".