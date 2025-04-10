Ольга Бузова передала на СВО ноутбуки для операторов беспилотников
Российская актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в акции "Тележка добра".
Как рассказала в своем официальном Telegram-канале Ольга, она передала нашим бойцам СВО ноутбуки с высоким разрешением экрана и хорошей видеокартой - для операторов БПЛА.
"Арам Арчер и некоторые другие неравнодушные граждане организовали акцию, закупили все, что необходимо бойцам, также детским домам и всем, кому нужна помощь в зоне СВО и приграничных районах", - пояснила артистка.
"Россия, я с тобой", - заключила свой пост Ольга, разместив фото и видео.