Бузова передала на СВО ноутбуки для операторов беспилотников

Российская актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в акции "Тележка добра".

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Как рассказала в своем официальном Telegram-канале Ольга, она передала нашим бойцам СВО ноутбуки с высоким разрешением экрана и хорошей видеокартой - для операторов БПЛА.

"Арам Арчер и некоторые другие неравнодушные граждане организовали акцию, закупили все, что необходимо бойцам, также детским домам и всем, кому нужна помощь в зоне СВО и приграничных районах", - пояснила артистка.