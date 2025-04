Канье Уэст анонсировал песню, восхваляющую Адольфа Гитлера

Скандальный рэпер Канье Уэст (он же Йе) анонсировал альбом, включающий композицию с громким названием, прославляющим Гитлера (реабилитация нацизма запрещена в РФ), и соответствующим содержанием. Об этом сообщает портал The Algemeiner. В Сети распространяется видео с отрывком записи песни.

© Российская Газета

В соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) артист также анонсировал (пост уже удалён) новый альбом с названием WW3 ("Третья мировая война") с максимально эпатажной обложкой, на которой изображены мужчина и женщина в красно-белых одеждах "Ку-Клукс-Клана".

По данным музыкального веб-сайта Genuis, фотография была сделана во время свадьбы членов ККК в Теннесси в июле 2015 года, но была отредактирована таким образом, что цвет кожи мужчины стал чёрным. Собака пары была удалена с изображения.

Треклист альбома включает в себя несколько песен с названиями, отсылающими к нацистскому лидеру ("Гитлер, Йе и Иисус") и другим известным персонам. В рукописном списке фигурируют бывший популярный актёр и насильник Билл Косби, а также бросившая рэпера Бьянка Цензори. Две композиции (Freedom и Virgil Let Me Down) отмечены свастиками.

Ранее Йе опубликовал на YouTube песню под названием WW3 с текстом, где говорится, что его друзья - нацисты, а сам он читает по две главы книги Гитлера "Моя борьба" (признана экстремистским материалом и запрещена в РФ) перед сном.

Недавно стало известно, что концерт Канье Уэста в РФ решили не проводить из-за его нацистских высказываний.