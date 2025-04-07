«Пропаганда» раскрыла, почему группа потеряла славу

Поп-трио «Пропаганда» было очень популярно в нулевых. Их песни «Мелом», «Яблоки ела» и другие знают многие россияне, которые росли в то время. Состав коллектива полностью изменился в 2020 году: в него пришли юные девушки София Еремченко, Дарья Санакова и Валерия Шацкова. Солистки группы рассказали сайту «Страсти», что мечтают сделать «Пропаганду» снова популярной.

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Участницы коллектива уверены: группа потеряла былую славу из-за изменения музыкальных трендов и вкусов аудитории.

«При этом коллектив продолжал писать произведения в прежнем стиле. Плюсом еще и бесконечные суды с Викторией Ворониной, борьба за права на песни… Безусловно, мы бы снова хотели вернуть прежний успех, и будем очень много над этим работать. Мы верим, что у нас все получится!», — рассказали солистки поп-трио.

Группа взяла ориентир на патриотичное творчество. 28 февраля у них вышла песня с отрывками из речи президента Владимира Путина. Артистки считают важным поддерживать Родину и бойцов СВО в это непростое время.