ФНС заблокировала счета лейбла Элджея

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета лейбла рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о «Сайонара бойс» — фирма записывает музыку и выпускает мерч. Проблемы у нее начались в июне 2024-го и с тех пор доходы рэпера снизились в 8 раз. По итогам года лейбл и вовсе показал серьезные убытки — на 8 млн рублей.

В результате компания не смогла заплатить налоги, в том числе и пени в 30 тысяч рублей. По этой причине налоговая заблокировала счета организации.

Напомним, что в конце прошлого года 30-летний музыкант раскрыл свои отношения с Анной Онановой (также известна под псевдонимом Anikv). В декабре они вместе появились на красной дорожке премьеры фильма «Последний ронин».