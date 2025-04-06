На компанию Ивлеевой подали судебный иск

Против ООО «Коленки пчелы», где у Анастасии Ивлеевой доля в 45%, подали судебный иск. Ранее сообщалось, что компания по производству снеков и напитков стала убыточной. А 1 апреля московский Арбитражный суд зарегистрировал иск ООО «Альянслогистик» к ООО «Коленки пчелы» на 1 708 900 рублей.

«Комсомольская Правда» информирует, что суть претензии в оплате перевозки тех самых чипсов и энергетиков.

Ранее с иском к Ивлеевой в суд обратился поставщик ароматизаторов для ее компании «Коленки пчелы», производящей энергетики Easy Peasy. Утверждается, что компания блогерши получила заказ и разместила его на складе, однако долго оформляла накладные. В результате у ароматизаторов истек срок годности.

Поставщик товара подал иск к компании Ивлеевой с требованием возместить стоимость партии на 1,4 миллиона рублей.