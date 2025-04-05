Шаляпин признался, что его избили девушки

Прохор Шаляпин активно общается с представителями прессы и рассказывает различные истории из своей жизни. Так, на этот раз артист решил поделиться воспоминаниями о неприятном случае, который произошел с ним еще в студенческие времена, пишет «Комсомольская Правда».

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Прохор учился в государственном музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова. И он как-то неудачно пошутил по поводу своих соучениц. Девушки решили проучить насмешника раз и навсегда.

«Меня народный хор один раз избил. Меня девки в кабинете закрыли и избили. Пять человек, все они крупнее меня, кобылы здоровенные, певицы народных песен. Прижали меня и поколотили. На всю жизнь запомнил», — сообщил Прохор в эфире на радио «Юмор FM».

Ранее стало известно, что Шаляпин рассказал о попытках инопланетян пробиться в его защитный кокон.