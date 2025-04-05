Рэпер Eminem стал дедушкой

Американский рэпер Eminem (настоящее имя – Маршалл Брюс Мэтерс Третий) впервые стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд сообщила о рождении сына в своих соцсетях.

"С рождением! Уже три недели на этой земле, малыш Э", – написала она.

Мальчика назвали Эллиот Маршалл Макклинток, с его рождением 52-летний Eminem стал дедушкой.

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Eminem ранее признавался, что скоро будет дедушкой. Так, клип исполнителя к треку Temporary содержит архивные материалы, которые показывают взросление дочери музыканта Хейли Джейд Скотт. В один из моментов видно, как девушка дарит отцу футболку с надписью "Дедуля № 1" и показывает ему снимок УЗИ.

До этого стало известно, что у актера Арнольда Шварценеггера родился внук Форд. О рождении сына дочь Шварценеггера Кэтрин и актер Крис Пратт рассказали в соцсетях. У супругов уже есть две общие дочери: четырехлетняя Лайла и двухлетняя Элоиз. Для Пратта мальчик стал четвертым ребенком – от первого брака с артисткой Анной Фэрис актер воспитывает 12-летнего сына Джека.