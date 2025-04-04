Экс-супругу Кети Перри грозит тюрьма

Скандал вокруг Рассела Брэнда набирает обороты — бывшему мужу Кэти Перри теперь грозит реальная тюрьма. Как сообщает The Guardian, британская полиция предъявила комику и актеру официальные обвинения в совершении нескольких тяжких преступлений сексуального характера. Речь идет о случаях, произошедших в период с 1999 по 2005 годы, когда Брэнд только начинал свою карьеру в шоу-бизнесе.

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Четыре женщины заявили, что стали жертвами знаменитости — в обвинительном заключении фигурируют такие статьи как изнасилование, оральное изнасилование и непристойное нападение. Особенно шокирует временной промежуток — все инциденты якобы происходили систематически на протяжении шести лет. Теперь Брэнду предстоит предстать перед лондонским судом уже 2 мая, где ему могут назначить реальный срок заключения.

Сам артист, известный по ролям в фильмах «Рок-н-рольщик» и «Пол: Секретный материальчик», продолжает отрицать все обвинения, называя их «заказной клеветой». Однако это уже не первая подобная история в его биографии — ранее Брэнда неоднократно обвиняли в неподобающем поведении, но до уголовного преследования дело никогда не доходило. Теперь ситуация может кардинально измениться, и некогда популярный актёр рискует провести ближайшие годы за решёткой.

Особый интерес публики к этому делу объясняется не только тяжестью обвинений, но и статусом обвиняемого — в прошлом Брэнд был женат на поп-диве Кэти Перри, а его эксцентричное поведение и провокационные высказывания всегда привлекали внимание прессы.