Анна Семенович сыграла свадьбу

Событие, которого ждали от певицы последние 15 лет, состоялось- она все-таки сыграла свадьбу. Правда, есть нюанс: личность свежеиспеченного мужа стала неожиданностью даже для самой невесты! Под венец Анна отправилась... с известным актером из "Реальных пацанов " и певцом Владимиром Селивановым (VAVAN).

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Оказалось, что Анна и Владимир "поженились" по сценарию клипа. Они записали свадебный дуэт «Третья попытка» (поэт Михаил Гуцериев , композитор Дарья Кузнецова), ну и, конечно, сняли на него ролик под руководством режиссёра Димы Литвиненко. Как удалось узнать "МК", съемки свадебного шок-контента двух звезд буквально содрогнули легендарный район Патриарших прудов. Непосредственность невесты и жениха, а также их свидетелей, привела к комичным, местами абсурдным и малообъяснимым ситуациям. В свадебный переполох оказались втянуты не только люди, но и лошади, и даже лебеди. По закону жанра, не обошлось даже без потасовки и ныряния в пруд.