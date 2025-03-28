Виктория Боня сообщила о свидании с миллиардером

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что собирается на свидание с миллиардером.

Боня не назвала имя ухажера. Она предложила поклонникам выбрать платье для встречи. Блогерша показала три варианта, в которых хочет пойти.

«Я заметила, что мужчинам очень нравятся такие вроде как скромные платья, элегантные, но при этом очень красивые, секси, подчеркивающие фигуру», — рассказала знаменитость.

Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита в Монако. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались.

В июне 2024 года Боня сообщила, что рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым из-за контроля и ревности со стороны партнера. Она вспомнила, как опубликовала в социальных сетях скриншот с другом, что не понравилось Гасанову. Возлюбленный потребовал удалить публикацию. Он возмутился, что на фото она сидит «голая в халате». Сама блогерша так не считала. По словам знаменитости, в ее гардеробе есть более откровенные наряды.