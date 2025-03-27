Названа стоимость пластических операций Бьянки

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) потратила на пластические операции свыше 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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По информации канала, Липницкая перенесла эндоскопическую подтяжку лица, частичную резекцию жировых комков Биша, липофилинг в зоне носогубных складок и пластику молочных желез. По словам пластического хирурга Дениса Агапова, такой комплекс процедур должен улучшить ее внешность с эстетической точки зрения.

«Вмешательство по лицу обычно обходится в районе 1,8-1,9 миллиона рублей, пластика молочных желез в среднем — 1,4 миллиона. Если все вместе собрать, получается где-то порядка 3,2-3,3 миллиона с учетом накладных расходов, компрессионного белья, послеоперационного ведения и так далее», — пояснил эксперт.

Бьянка пока не показывала в соцсетях результат вмешательств. Сейчас она продолжает восстанавливаться после операций.