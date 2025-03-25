Знакомый актрисы Кристины Асмус и продюсера Ильи Бурца сообщил, что пара тайно рассталась. Об этом сообщает Starhit.

Подозрение в том, что пара больше не вместе поползли после премьеры комедийного проекта «Актерище» с Дмитрием Нагиевым. На показ пришел и Илья Бурец, однако мужчина был в одиночестве — Асмус на мероприятие не пришла. Как рассказал знакомый пары, на самом деле Асмус и Бурец тайно расстались, не объявляя об этом публично. объявления.

«Они больше не вместе, разошлись на дружеской ноте несколько недель назад, никаких конфликтов и громких ссор, просто вместе приняли решение, что так будет лучше обоим», — рассказал собеседник издания.

Напомним, что Асмус и Бурец объявили об отношениях в конце 2024 года.

Ранее стал известен гонорар Кристины Асмус.