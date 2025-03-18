Умер Бедрос Киркоров

Ушел из жизни народный отец России и отец певца Филиппа Киркорова Бедрос. Об этом Филипп Киркоров сообщил в своем Telegram-канале.

Бедросу Киркорову было 92 года. Причину смерти отца певец не назвал.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров. Но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными», — написал Киркоров.

Бедрос Киркоров родился в болгарском городе Варна, но в начале 1960-х переехал в Москву. Там он поступил в ГИТИС, после чего начал выступать с различными коллективами. В 1992 году ему присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2012 году наградили званием уже народного. Кроме того, Бедрос Киркоров также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, и орденом «За честь и достоинство».