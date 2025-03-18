Раскрыт гонорар Понаровской

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар заслуженной артистки России Ирины Понаровской за выступление. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По словам медиаменеджера, исполнительница «постепенно восстанавливается» после трагедии, произошедшей с ее сыном.

«Гонорары Ирины составляют от 1,5 до 2 миллионов рублей за выступление», — сказал он.

Дворцов предположил, что певица будет давать концерты «с периодичностью».

«Ведь только сцена и музыка способны артиста вывести из депрессии», — заключил продюсер.

Ранее Ирина Понаровская осудила Аллу Пугачеву за напыщенность и пафос. По ее мнению, бывший муж певицы Александр Стефанович внушил ей ошибочную мысль о том, что она гениальна.