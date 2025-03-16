Эксперт объяснила почему не продается квартира Софии Ротару

Еще осенью София Ротару выставила на продажу свою квартиру, расположенную в Москве на Зоологической улице. Сначала апартаменты в 122 квадратных метра предлагали к покупке за 70 миллионов рублей. Потом цена снизилась до 65 миллионов. Однако покупателей так и не нашлось, сообщают 7days.

Наталья Перескокова, эксперт по недвижимости, в эфире шоу «ЧП. Расследование» на телеканале НТВ пояснила, что цена на квартиру подобного класса завышена.

«Квартира Ротару, к сожалению, устаревшая. Ремонт морально устаревший, ну и все достаточно просто старое. За Софией Ротару тянется токсичный шлейф, и поэтому в России певица потеряла свою популярность, потеряла любовь. И, возможно, именно эти факторы влияют на то, что потенциальный покупатель не рассматривает ее квартиру для приобретения», - сказала риэлтор.

После начала СВО София Ротару приостановила гастрольную деятельность и уехала из Москвы в свой особняк под Киевом. В минувшем году знаменитость вместе с сыном и его женой перебралась в Италию, где ведет затворнический образ жизни.