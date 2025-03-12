Канделаки оценила приговор Саакашвили

Гендиректор ТНТ, уроженка Грузии Тина Канделаки заявила, что 16 лет ждала приговора экс-президенту страны Михаилу Саакашвили. В своем Telegram-канале Канделаки написала, что «правда восторжествовала».

Суд в Тбилиси 12 марта приговорил Саакашвили к девяти годам лишения свободы. Экс-президента Грузии признали виновным в растрате бюджетных средств в крупном размере.

«Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели», - написала Канделаки.

Как отметила Канделаки, ее обвиняли в предательстве своего народа, но она «знала, что дождется». Журналистка выразила сожаление, что ее мать, скончавшаяся в 2024 году, не узнает, что «правда восторжествовала».

Саакашвили прокомментировал вынесенный ему приговор

Дело, приговор по которому вынесли Саакашвили, называют «делом о пиджаках» или «пиджачно-ботоксным делом». СМИ писали, что особой интерес следствия вызвала покупка семи пиджаков и кашемирового пальто для Саакашвили в Лондоне за 49 499 лари (около 17,6 тысячи долларов по курсу марта 2025 года).

Следователи заявили, в 2009 году Саакашвили секретным президентским указом создал специальный фонд и «бесконтрольно тратил» госсредства на личные нужды. Помимо пиджаков, в деле идет речь об инъекциях ботокса в лучших европейских и американских клиниках, покупке за 15 989 лари (5,6 тысячи долларов) полотна художницы, рисующей обнаженным телом, и процедурах по похудению в Австрии за 26 388 лари (9,4 тысячи долларов). Сам Саакашвили назвал позором, что главу государства «судят за обычные представительские расходы». Инъекции ботокса он объяснил «воспалением нервов лица», спровоцированным конфликтами с Россией.