Дочь Волочковой съехала от жениха

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна съехала от жениха Никиты Григоряна. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно информации издания, сейчас Ариадна живет в доме своего отца Игоря Вдовина. При этом, такое расставание произошло всего за полтора месяца до свадьбы — до этого Ариадна и Григорян прожили вместе несколько месяцев.

Впрочем, пара не планирует разрывать отношения — переезд связывают с подготовкой к свадьбе. Как уточнила мачеха Ариадны Елена Николаева, подготовка к венчанию «требует соблюдения неких правил и расстояния между готовящимися к этому событию людьми».

Сама Ариадна также подтвердила эту информацию. По ее словам, она с женихом хочет соблюсти все соответствующие ритуалы, а Никита Григорян серьезно воцерковлен, и даже поет в церковном хоре.

«Когда встретила Никиту, поняла, что это тот человек, за которого выйду замуж. Мне близко, что в католической культуре, да и в православной тоже, нет понятия развода. Сейчас мы готовимся к браку: общаемся с нашим духовником. Я прохожу курс катехизации, изучаю очень много религиозной литературы. Для нас с Никитой главное — обвенчаться», — заявила она.

Помимо этого Ариадна заявила, что они с Григоряном хотят сыграть две свадьбы. Одна пройдет в Санкт-Петербурге, и на нее пригласят Анастасию Волочкову. Вторая же пройдет в Москве — на нее придет отец Ариадны. Такое решение было принято, чтобы не провоцировать конфликт, поскольку родители девушки находятся в ужасных отношениях.