Похудевший Баста удивил поклонников

Василий Вакуленко, известный публике под сценическим псевдонимом Баста, поздравил поклонниц с Международным женским днем.

Рэпер выложил в микроблоге свою фотографию, где был запечатлен со сложенными сердечком пальцами.

«Девчонки, с 8 Марта», — написал Василий.

Фолловеры сразу обратили внимание на то, как Баста постройнел, сообщает gazeta.r

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«Вот это да! Так круто схуднул! Бокс сделал свое дело», «Василий Михайлович — человек —легенда! Похудел, как мальчик стал», - оставили они восторженные комментарии.

Ранее Василий Вакуленко рассказал, что у него бывают приступы агрессии. Исполнитель отметил, что очень требователен в работе и нетерпим к ошибкам.