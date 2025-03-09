Похудевший Баста удивил поклонников
Василий Вакуленко, известный публике под сценическим псевдонимом Баста, поздравил поклонниц с Международным женским днем.
Рэпер выложил в микроблоге свою фотографию, где был запечатлен со сложенными сердечком пальцами.
«Девчонки, с 8 Марта», — написал Василий.
Фолловеры сразу обратили внимание на то, как Баста постройнел, сообщает gazeta.r
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«Вот это да! Так круто схуднул! Бокс сделал свое дело», «Василий Михайлович — человек —легенда! Похудел, как мальчик стал», - оставили они восторженные комментарии.
Ранее Василий Вакуленко рассказал, что у него бывают приступы агрессии. Исполнитель отметил, что очень требователен в работе и нетерпим к ошибкам.