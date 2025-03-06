Моргенштерн продает свою Бентли

Известный российский рэпер Моргенштерн неожиданно для поклонников объявил о продаже своего автомобиля Бентли. Артист поделился информацией на своих страницах в социальных сетях, разместив соответствующее объявление и даже указав номер телефона для связи с потенциальными покупателями.

Однако сам Моргенштерн предупредил фанатов, что указанный номер не принадлежит ему, и по пустякам беспокоить абонента не стоит. Это добавило еще больше интриги к ситуации.

Автомобиль рэпер оценил в 500 тысяч дирхам, что по текущему курсу составляет примерно 12 195 000 рублей. Причины, по которым скандально известный артист решил расстаться с дорогим транспортом, пока остаются загадкой. Возможно, это связано с его сменой имиджа или новыми музыкальными проектами. Фанаты и поклонники музыки в ожидании дальнейших новостей от Моргенштерна.