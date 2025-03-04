Продюсер раскрыл гонорар осудившего СВО Леонидова

Несмотря на осуждение СВО и отъезд из России, певец Максим Леонидов продолжает концертную деятельность, сообщил в беседе со «Страстями» продюсер Сергей Дворцов. По его словам, артист получает гонорары до 3 млн рублей за выступление.

Продюсер объяснил, что Леонидов, уехавший в Израиль, продолжает выступать, хоть и не афиширует это. Однако критика СВО негативно сказалась на частоте заказов на корпоративы в России.

Он никуда не пропал. Просто мало появляется в медиа, а именно на каналах. Концерты дает, но чуть меньше, чем раньше. Гонорары его были от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей за одно выступление, — отметил Дворцов.

Ранее правозащитный центр «Сорок сороков» призвал Минюст России проверить артиста Максима Леонидова на наличие признаков лица, выполняющего функции иностранного агента. По некоторым данным, исполнитель хита «Девочка-видение» критически высказывался об СВО, делал репосты со страницы экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* (внесен в перечень террористов и экстремистов) и распространял фейки о Буче.