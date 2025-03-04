Рэпера Oxxxymiron* обвинили в растлении несовершеннолетних

Общественное движение «Зов народа» обратилось к главе СК Александру Бастрыкину после того, как несколько девушек обвинили рэпера-иноагента Мирона Фёдорова (более известного как Oxxxymiron) в растлении несовершеннолетних. Ранее несколько героинь подкаста «Дочь разбойника» поделились своими историями общения с рэпером в подростковом возрасте. Утверждается, что в переписках исполнитель, которому на тот момент было за 20, флиртовал с девушками, просил присылать ему обнажённые фото, а одну из них изнасиловал после своего выступления, когда ей было 16 лет.

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Несколько девушек обвинили рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron)* в растлении несовершеннолетних. В выпуске подкаста «Дочь разбойника», опубликованном 4 марта, одна из пострадавших утверждает, что исполнитель изнасиловал её после выступления в 2011 году, когда ей было 16 лет, а рэперу — 26. Другая девушка рассказала, что переписывалась с артистом, когда ей было 15, — Oxxxymiron просил у неё обнажённые фото, присылал ей непристойные предложения и порнографию.

Общественное движение «Зов народа» обратилось в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку информации о возможной причастности рэпера к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Oxxxymiron, этот выкормыш иноагентов, годами промывал мозги нашей молодёжи, сеял смуту и подрывал традиционные ценности России. А теперь мы узнаём, что за красивыми словами скрывается похотливый извращенец и насильник. Если эти обвинения подтвердятся, то Фёдоров должен гнить в тюрьме», — заявил RT председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев.

В своём обращении в СК, копия которого есть в распоряжении RT, представители общественного движения просят проверить информацию, прозвучавшую в подкасте.

«Просим... организовать и провести всестороннюю проверку информации, изложенной в настоящем обращении, а также опубликованной в подкасте «Дочь разбойника» и пересказанной в средствах массовой информации, о возможных противоправных действиях Фёдорова Мирона Яновича (Oxxxymiron), в рамках проверки установить личности пострадавших, указанных в информации, и опросить их для выяснения обстоятельств произошедшего», — говорится в обращении к главе СК Александру Бастрыкину.

«При наличии достаточных оснований — возбудить уголовное дело в отношении Фёдорова Мирона Яновича по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие возможные преступления», — отмечается в письме.

О чём рассказали героини подкаста

В подкасте «Дочь разбойника» выступила бывшая девушка Oxxxymiron Вера Маркович. Она рассказала, что на момент их знакомства с Фёдоровым в 2008 году ей было всего 15 лет, рэперу — 23 года. Тогда Вера училась в школе в Англии, а будущий рэпер был её «опекуном» — работал в организации, которая сопровождала русскоязычных студентов в другой стране. Маркович утверждает, что с первых встреч Фёдоров старался с ней подружиться, они много общались.

Через год после знакомства, на одной из вечеринок, куда Веру пригласил «опекун», у них случился сексуальный контакт. Девушка утверждает, что на тот момент музыкант был женат, а после случившегося начал её игнорировать.

В 2011 году, когда они оба переехали в Москву, Вера стала его девушкой, а затем — менеджером исполнителя. Однако пара рассталась, как утверждает Вера, из-за многочисленных измен рэпера, в том числе минимум один эпизод, по её словам, вовлекал школьницу. Она ещё в 2021 году публично заявила о насилии и изменах со стороны Oxxxymiron, но позже конфликт уладили.

«Во многом её слова были справедливы. У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить. Мне жаль, что я причинил ей столько боли, и беру ответственность за свои поступки», — прокомментировал тогда ситуацию Фёдоров.

Одна из пострадавших от действий рэпера, Виктория Кучак, рассказала, что на момент знакомства с Фёдоровым ей было всего 13 лет, рэперу — 23 года. Они длительное время общались по переписке, при этом артист, со слов девушки, иногда «писал ей о своих фантазиях абсолютно извращённых, отвратительных».

9 октября 2011 года Виктория посетила концерт исполнителя в Уфе. После выступления они с Фёдоровым встретились и остались наедине в квартире, где рэпер, как утверждает Виктория, её изнасиловал.

«Сейчас я открыто заявляю, что это было изнасилование, потому что три года грумить ребёнка 13 лет и потом заняться с ним сексом — это изнасилование», — говорит девушка.

После произошедшего Oxxxymiron перестал общаться с Викторией. Впоследствии они встречались ещё дважды, причём в последнюю их встречу Виктория сообщила артисту, что своими действиями тот нанёс ей психологическую травму и предложила передать ей 200 тыс. рублей на психотерапию. Рэпер, по её словам, согласился, однако в подкасте не говорится, получила ли она в итоге эти деньги.

Ещё одна героиня подкаста, Виктория Михайлова, также начала общение с рэпером в 2008 году, будучи подростком — ей было 15 лет. По её мнению, рэпер обратил на неё внимание из-за откровенной аватарки в социальных сетях.

Фёдоров продолжительное время писал несовершеннолетней многочисленные сообщения сексуального характера, просил присылать ему обнажённые фотографии, предлагал прийти к нему на концерт, чтобы после заняться сексом. Виктория так ни разу и не встретилась с исполнителем. Сейчас она предоставила редакторам подкаста, на котором выступила, скрины переписок тех лет.

Кроме того, в подкасте прозвучали утверждения о том, что другие женщины, отказавшиеся от участия в записи, сообщали о принуждении к групповому сексу, к анальному сексу с последующими травмами, об унижениях и принуждении к сексу с другим мужчиной в присутствии Фёдорова с фиксацией этих действий на камеру.

Автор проекта «Дочь разбойника» Анастасия Красильникова отметила, что все истории, озвученные в подкасте, ей «удалось подтвердить минимум двумя способами». Она также пыталась связаться с самим Oxxxymiron и предлагала записать интервью с его версией произошедшего, однако исполнитель проигнорировал её сообщения.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.