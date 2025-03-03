Юра Борисов остался без Оскара

Российский актер Юра Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Анора», свидетельствует трансляция церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.

Приз достался американскому актеру Кирану Калкину за игру в картине «Настоящая боль». Кроме них, за награду в этой номинации сражались Эдвард Нортон ( фильм «Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

Актер Юрий Борисов номинирован на BAFTA за роль в фильме «Анора»

В фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера роли исполнили несколько российских актеров: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Борисов стал первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Ранее он пообещал в случае победы отдать маме статуэтку за премию «Оскар».