Дочь Борисовой готовится к пластической операции

Дана Борисова не скрывает того, что прибегает к услугам специалистов для улучшения внешности. Она рассказывала о том, какие процедуры делает себе и даже своей дочери Полине. Так, в июле 2024 года девушке уже сделали «углы Джоли», а ранее увеличили губы.

Теперь же Полина готовится к серьезной операции. Она собралась делать ринопластику, пишет издание Woman.ru . Оказывается, она уже два года мечтает о пластике носа. Поэтому Дана сделает Полине такой подарок на 18-летие. Операцию будет делать известный хирург-пластик, ранее у него оперировалась сама Дана.

Девушка не скрывает, что волнение, конечно, присутствует. Она сказала, что и без пластики чувствует себя красивой, но с новым носом будет нравиться себе еще больше.

«Честно, мне кажется, именно из-за наркоза переживаю. Я просто никогда раньше не делала операции, вообще ни разу не было наркоза. Но в целом, как врач сказал, операция длится час, реабилитация 10 дней», - объяснила Полина.

Полину поддерживает только мама. Бабушка и отец против хирургического вмешательства.

Дана Борисова ни в чем не отказывает своей единственной наследнице, поэтому подросток уже попробовала на себе «Оземпик» для похудения.