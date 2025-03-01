Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз

Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис сообщила, что родила четвертого ребенка от американского бизнесмена Илона Маска. Она объявила об этом на своей странице в соцсети X.

«Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — отметина она.

Маск одним словом отреагировал на мат Зеленского в адрес вице-президента США

Ранее бывшая подруга Маска певица Граймс обратилась к предпринимателю с призывом срочно помочь их общему ребенку. В четверг, 20 февраля, Маск присутствовал на конференции консерваторов в Вашингтоне. Непосредственно перед мероприятием певица обратилась к нему в социальной сети Х с просьбой отреагировать на «медицинский кризис ребенка».