Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* планирует вернуть в эфир кулинарное шоу «Смак». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, для того, чтобы возродить кулинарное шоу, которое было закрыто в 2018-м году, Макаревич* уже нашел бизнес-партнера — одного из продюсеров «Рецепта на миллион» Павла Судакова. Именно он стоял у истоков программы и был режиссером «Смака» в 1990-х.

«Последний раз кулинарное шоу вел Иван Ургант. В какой стране [«Смак»] хотят снимать и показывать, пока неясно», - отмечает канал.

При этом ранее сотрудничать с Андреем Макаревичем* перестал продюсер «Адской кухни» Николай Билык, у которого было 49% бизнеса. Он отказался от «Смака» после заявления музыканта о том, что он готов дать «бешеный концерт» на Украине, утверждает Mash.

Макаревич* переехал жить в Израиль вместе со своей женой. После 24 февраля 2022 года он начал критиковать действия Москвы и отменил свои выступления в России.

При этом в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, Макаревич* пожелал Украине победы в конфликте с Россией и пообещал, что приедет в страну «в первый день победы» и даст «бешеный концерт». Он также назвал «сумасшествием» критику украинских бомбежек Крыма и Белгорода.

*признан в России иностранным агентом.