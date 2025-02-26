Семенович назвала себя невестой

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович ответила на вопрос о свадьбе с возлюбленным, бизнесменом Денисом Шреером. Интервью с ней опубликовал портал «Леди Mail».

Артистка отметила, что иногда ей кажется, что все ждут праздничного события сильнее, чем она.

«Не знаю, когда она состоится. Я же не Денис, я не могу решать за него, когда он будет готов сделать мне предложение руки и сердца. Пока я нахожусь в статусе невесты», — сказала певица.

Говоря о свадьбе, Семенович заявила, что не хочет делать «огромное торжество на тысячу человек».

«Я бы хотела приятную свадьбу с самыми близкими людьми, с которыми я действительно дружу и люблю», — добавила она, подчеркнув, что не хочет работать на собственном празднике.

Ранее Семенович похвасталась доходами возлюбленного. Артистка подчеркнула, что ее избранник зарабатывает «намного больше», чем она.