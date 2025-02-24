SHAMAN исполнил песню "Небо славян"

Певец Ярослав Дронов, широко известный как SHAMAN, на концерте в Южно-Сахалинске исполнил хит группы "Алиса" "Небо славян".

Видео с отрывком исполнения песни выложил "Пятый канал".

"Константин Кинчев создал гениальное произведение, у которого нет срока давности: "Небо" одинаково точно и актуально звучало бы в 1242, 1612, 1709, 1812, 1941, 2014 и 2022 годах", - прокомментировал Дронов свой выбор.

Песня "Небо славян" вышла в альбоме "Алисы" 2003 года "Сейчас позднее, чем ты думаешь". С тех пор она обрела множество кавер-версий.

Ранее SHAMAN опубликовал романтический клип с известным общественным деятелем Екатериной Мизулиной.