Концерт Киркорова на грани отмены

Филипп Киркоров анонсировал концерт в БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербурга в конце апреля. Но выступление может не состояться.

Сибирская правозащитная группа «Радетель» в комитет культуры Санкт-Петербурга и к губернатору города Александру Беглову с просьбой «отменить» Киркорова. По мнению общественников, поведение поп-короля демонстрирует насмешки над традиционными ценностями, что недопустимо для артиста, выступающего перед многотысячными залами.

Филиппу припомнили и танцы на кресте, и клип «Ибица», и «голую вечеринку», и скандалы с администрацией площадок и журналистами, пишет издание absatzmedia.

«Творчество Филиппа Киркорова в значительной мере представляет собой деструктивную идеологию. Основываясь на вышеизложенной информации, просим не допустить выступлений Филиппа Киркорова в городе Санкт-Петербурге», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что дети народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин вернулись на учебу в элитную школу в Дубае. Об этом дочь певца сообщила в Telegram-канале.