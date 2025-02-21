Певица Валерия решила уйти со сцены

Народная артистка России Валерия приняла решение уйти со сцены. Об этом заявил ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Пятым каналом.

По словам медиаменеджера, последний концерт певицы состоится в ближайшие три года. Он отметил, что исполнительница задумывалась об этом еще в период пандемии коронавируса.

Певица Валерия призналась, что не могла бы простить Пригожину рукоприкладство

Ранее стало известно, что новый альбом Валерии станет последним в ее карьере. По словам Пригожина, он будет называться «Исцелю» и станет полностью сольным. Релиз альбома запланирован на 11 апреля.