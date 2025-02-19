Вован и Лексус опубликовали видеопранк с Левой Би-2*

Лева Би-2: Трамп завязан на деньгах
Российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) опубликовали видеопранк с иноагентом, лидером группы Би-2 Левой от имени уехавшего журналиста-иноагента.
Во время пранка Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, как он помогает Украине.
«Я купил две «скорые помощи», один автобус большой, как «гармошка», и практически каждый месяц я плачу €5 тыс.», — рассказал он.
Также Лева Би-2 рассказал о своем отношении к президенту США Дональду Трампу.
«Я придерживаюсь либеральных каких-то ценностей, для меня Трамп тоже такой фрик. Он занимает произраильскую позицию, он сильно завязан на деньгах еврейских», — заявил он.
Также Лева Би-2 в ходе пранка рассказал о том, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) не захотела выпускать совместную песню.
«Мы с Земфирой сделали совместную песню, она в последний момент развернулась и сказала, что не хочет ее выпускать», — сказал он.