Вован и Лексус опубликовали видеопранк с Левой Би-2*

Российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) опубликовали видеопранк с иноагентом, лидером группы Би-2 Левой от имени уехавшего журналиста-иноагента.

Во время пранка Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, как он помогает Украине.

« Я к у п и л д в е « с к о р ы е п о м о щ и » , о д и н а в т о б у с б о л ь ш о й , к а к « г а р м о ш к а » , и п р а к т и ч е с к и к а ж д ы й м е с я ц я п л а ч у € 5 т ы с . » , — р а с с к а з а л о н .

Также Лева Би-2 рассказал о своем отношении к президенту США Дональду Трампу.

« Я п р и д е р ж и в а ю с ь л и б е р а л ь н ы х к а к и х - т о ц е н н о с т е й , д л я м е н я Трамп тоже такой фрик. Он занимает произраильскую позицию, он сильно завязан на деньгах еврейских», — заявил он.

Также Лева Би-2 в ходе пранка рассказал о том, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) не захотела выпускать совместную песню.