Максим Галкин* попал в скандал

Юморист Максим Галкин оказался в центре очередного скандала. Юморист дал концерты в Европе.

Но многие поклонники сильно обиделись на молодого мужа Аллы Пугачевой за некрасивый жест после выступления. Иноагент начал оправдываться, но сделал только хуже.

Тут же ему ответила одна из зрительниц, побывавшая на концерте в Норвегии. Она заявила, что Максим проигнорировал знаки внимания публики и отказался даже от роскошных букетов, которые принес с собой народ.

"И какое же было разочарование в конце, когда вы не взяли цветы у многих зрителей. Люди стояли после концерта с букетами, звали вас, просили передать цветы вам или кому-то из вашей команды. Сотрудники театра, где проходил концерт, стояли в растерянности, не зная, что им делать", - поведала женщина.

Галкин поспешил оправдаться. Юморист заверил, что еще долгое время был в зале после концерта, но к нему или к его помощникам никто не обращался с тем, чтобы вручить цветы.

Однако оправдания юмориста народ не устроили, поэтому в ход пошли упоминания о его прежних проступках, в том числе о бегстве из России.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что Алла Пугачева высмеяла россиян. Она эмоционально высказалась по поводу слухов об их с Галкиным проблемах.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022