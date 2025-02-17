У Ивлеевой нашли долг перед ФНС в 30 млн рублей

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе 30,8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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« Д о л г в 2 3 , 5 м л н з а о б а н к р о т и в ш у ю с я к о м п а н и ю « К а п е л ь н и ц а г р у п п » с в а л и л с я н а Ивлееву, так как компания не может выплатить запрашиваемую сумму долга», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, аналогичную сумму запрашивают и с бизнес-партнера Ивлеевой — Дмитрия Аникина, с кем она основала компанию. В настоящее время к долгу прибавилось по 7,3 млн на каждого учредителя, уточнили в Telegram-канале.

Ивлеева основала «Капельницу-групп» в 2021 году, чтобы открыть бар. Однако в итоге заведение не открылось по неизвестным причинам.