Концерт Лолиты отменили еще в одном городе

Выступление певицы Лолиты Милявской во дворце культуры «Губернаторский» в Ульяновске отменили после письма от организаторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей площадки.

При этом в самом дворце культуры не смогли ответить, чем организаторы объяснили отмену концерта.

Ранее Лолита сообщила об отмене очередного концерта. По словам певицы, в феврале состоится только шоу в Красноярске. До этого концерты Лолиты в Кузбассе были отменены из-за проблем с безопасностью площадок: выступление в Кемерово не состоялось из-за срочного ремонта кабеля, а в Новокузнецке — из-за истекшего паспорта безопасности объекта.

Певец и композитор Юрий Лоза допустил, что Филипп Киркоров может быть причастен к отмене выступлений Лолиты Милявской. По мнению Лозы, конкуренция между артистами сейчас велика, поэтому все по-разному борются с оппонентами.