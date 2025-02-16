Российский певец раскритиковал красящихся девушек

Российский певец и актер Алексей Воробьев в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) раскритиковал красящихся девушек и заявил, что женщины, делающие макияж, зависят от чужого мнения.

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« Е с л и п е р е д т е м к а к в ы й т и и з д о м а и л и п о й т и в с т р е т и т ь с я , в ы к р а с и т е с ь , а п е р е д с н о м н е т , т о ч у ж о е м н е н и е в а с в о л н у е т и з а б о т и т » , — з а я в и л м у з ы к а н т .

Он добавил, что девушки, нанося макияж, пытаются произвести впечатление и подстроиться под чужое мнение.

Ранее в сети раскритиковали наряд самой красивой женщины в мире на премьере фильма. Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой пришла на мероприятие в белом укороченном платье без бретелей.