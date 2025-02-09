Певица Слава объяснила, как не стоит куражиться
Анастасия Сланевская (Слава) перепела популярную на просторах интернета песню Марии Белошапки «Городская сумасшедшая».
Трек был исполнен в новом выпуске третьего сезона шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Героиня песни называет себя звездой, сошедшей с неба, и поет о том, что ей хочется куражиться, пишет издание Vokrug.tv.
Сланевская рассказала, что давно мечтала принять участие в шоу, но все как-то не получалось. А тут сложилось наилучшим образом.
«Обычно я такая лентяйка, если у меня выходные, то провожу время с семьей. Либо гастроли. А здесь, когда я увидела ваш проект, я говорю: „Пожалуйста, я очень-очень хочу спеть“. И мне очень повезло, что мне досталась такая песня классная», - сказала исполнительница.
Слава подчеркнула, что хит близок ей, так как она тоже любит куражиться. Причем настолько, что это иногда плохо кончается.
«Мне сказали: „Берите микрофон лучше в эту руку, потому что будет красивее“. А рука правая просто сломана, у меня там такой штырь, потому что бабушка куражилась на дискотеке. Упала, сломала себе все на свете и теперь вот куражится левой рукой. Поэтому лучше не куражиться, как баба Слава», — призналась звезда.
Недавний отдых в роскошном отеле на Мальдивах, который обошелся певице Славе в 80 тысяч долларов, закончился дико неприятно. По возвращении из отпуска артистка обнаружила, что она вся искусана... нет, не тропическими комарами или мошками, а клопами!