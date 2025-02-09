Певица Слава объяснил, как не стоит куражиться

Анастасия Сланевская (Слава) перепела популярную на просторах интернета песню Марии Белошапки «Городская сумасшедшая».

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Трек был исполнен в новом выпуске третьего сезона шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Героиня песни называет себя звездой, сошедшей с неба, и поет о том, что ей хочется куражиться, пишет издание Vokrug.tv.

Сланевская рассказала, что давно мечтала принять участие в шоу, но все как-то не получалось. А тут сложилось наилучшим образом.

«Обычно я такая лентяйка, если у меня выходные, то провожу время с семьей. Либо гастроли. А здесь, когда я увидела ваш проект, я говорю: „Пожалуйста, я очень-очень хочу спеть“. И мне очень повезло, что мне досталась такая песня классная», - сказала исполнительница.

Слава подчеркнула, что хит близок ей, так как она тоже любит куражиться. Причем настолько, что это иногда плохо кончается.

« М н е с к а з а л и : „ Б е р и т е м и к р о ф о н л у ч ш е в э т у р у к у , п о т о м у ч т о б у д е т к р а с и в е е “ . А р у к а п р а в а я п р о с т о с л о м а н а , у м е н я т а м т а к о й ш т ы р ь , п о т о м у ч т о б а б у ш к а к у р а ж и л а с ь н а д и с к о т е к е . У п а л а , с л о м а л а с е б е в с е н а с в е т е и т е п е р ь в о т к у р а ж и т с я л е в о й р у к о й . П о э т о м у л у ч ш е н е к у р а ж и т ь с я , к а к б а б а С л а в а » , — п р и з н а л а с ь з в е з д а .

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