Продюсер раскрыл местонахождение Глеба Викторова
Продюсер коллектива «Три дня дождя» подтвердил, что солист группы находится в рехабе. Глеб Викторов пропал из сосцетей еще накануне Нового года.
Позднее на страничке музыканта было выложено написанное от руки обращение к поклонникам. Там говорилось, что Глеб лечится от зависимости и ближайшие концерты будут перенесены. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Сергей Слэм, продюсер, прокомментировал ситуацию.
«Музыкант в настоящее время проходит лечение в рехабе. Там же Глеб встретил Новый год, уже, как уточнил его представитель, в трезвости, и добровольно принял решение задержаться. Сначала реабилитация планировалась на пару месяцев, но на последней встрече Глеб попросил передвинуть концерты, сказав о том, что сфокусирован на борьбе, он хочет покончить с этим и ему нужно больше времени. Когда у человека есть такое желание никто не имеет права ему в этом мешать!» — объяснил он.
В 2024 году группе «Три дня дождя» исполнилось пять лет. Она была основана в 2019 году в столице Тывы Кызыле.