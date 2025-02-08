Продюсер раскрыл местонахождение Глеба Викторова

Продюсер коллектива «Три дня дождя» подтвердил, что солист группы находится в рехабе. Глеб Викторов пропал из сосцетей еще накануне Нового года.

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Позднее на страничке музыканта было выложено написанное от руки обращение к поклонникам. Там говорилось, что Глеб лечится от зависимости и ближайшие концерты будут перенесены. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Сергей Слэм, продюсер, прокомментировал ситуацию.

« М у з ы к а н т в н а с т о я щ е е в р е м я п р о х о д и т л е ч е н и е в р е х а б е . Т а м ж е Г л е б в с т р е т и л Н о в ы й г о д , у ж е , к а к у т о ч н и л е г о п р е д с т а в и т е л ь , в т р е з в о с т и , и д о б р о в о л ь н о п р и н я л р е ш е н и е з а д е р ж а т ь с я . С н а ч а л а р е а б и л и т а ц и я п л а н и р о в а л а с ь н а п а р у м е с я ц е в , н о н а п о с л е д н е й в с т р е ч е Г л е б п о п р о с и л п е р е д в и н у т ь к о н ц е р т ы , с к а з а в о т о м , ч т о с ф о к у с и р о в а н н а б о р ь б е , о н х о ч е т п о к о н ч и т ь с э т и м и е м у н у ж н о б о л ь ш е в р е м е н и . К о г д а у ч е л о в е к а е с т ь т а к о е ж е л а н и е н и к т о н е и м е е т п р а в а е м у в э т о м м е ш а т ь ! » — о б ъ я с н и л о н .

В 2024 году группе «Три дня дождя» исполнилось пять лет. Она была основана в 2019 году в столице Тывы Кызыле.