Бузова кардинально сменила имидж

Ольга Бузова, загорелая и с боевым настроем, вернулась из отпуска. И быстро отметила премьеру нового клипа. Потом ее ждет сцена Big Love Show. График у поющей телеведущей насыщенный.

Бузова кардинально сменила имидж
© globallookpress.com

Также накануне певица пообещала своим поклонникам некий сюрприз. И выполнила свое обещание.

Ольга сделала себе новую прическу и обновила оттенок волос. Теперь у нее каре, как в прошлом

© Телеграм

Звезда выложила в Телеграм-канале видеоролик прямо из салона красоты.

«В любой непонятной ситуации делай каре», написала Бузова.

В комментариях поклонники стали предполагать, что изменения во внешности Оли связаны с недавними новостями, связанными с ее бывшим Давой. Кроме того, певица ранее уже отстригала свои волосы после расставания: тогда она переживала болезненный развод с Дмитрием Тарасовым.

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