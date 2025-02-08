Бузова кардинально сменила имидж

Ольга Бузова, загорелая и с боевым настроем, вернулась из отпуска. И быстро отметила премьеру нового клипа. Потом ее ждет сцена Big Love Show. График у поющей телеведущей насыщенный.

Также накануне певица пообещала своим поклонникам некий сюрприз. И выполнила свое обещание.

Ольга сделала себе новую прическу и обновила оттенок волос. Теперь у нее каре, как в прошлом

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Звезда выложила в Телеграм-канале видеоролик прямо из салона красоты.

« В л ю б о й н е п о н я т н о й с и т у а ц и и — д е л а й к а р е » , — н а п и с а л а Б у з о в а .

В комментариях поклонники стали предполагать, что изменения во внешности Оли связаны с недавними новостями, связанными с ее бывшим Давой. Кроме того, певица ранее уже отстригала свои волосы после расставания: тогда она переживала болезненный развод с Дмитрием Тарасовым.