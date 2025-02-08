Буйнов раскрыл секрет молодости

Александру Буйнову скоро исполнится 75 лет. Но певец говорит, что не чувствует возраста благодаря активному образу жизни. Буйнов активно выступает с концертами.

Как пишет «Московский Комсомолец», такому графику могут позавидовать молодые артисты.

« В р е м е н а м и м е н я з а к и д ы в а е т в п и о н е р с к и й л а г е р ь , в р е м е н а м и - в к о м с о м о л … М о г у с к а з а т ь т о ч н о : у м у д р е н н ы м ж и з н ь ю и о п ы т о м д е д у ш к о й я с е б я н е о щ у щ а ю . Э т о с а м о с о б о й к а к - т о п р о и с х о д и т : и з д е с ь ( в г о л о в е ) и з д е с ь ( в с е р д ц е ) . Я в о о б щ е н е л ю б л ю с и д е т ь н а м е с т е . Н е з р я ж е в н а р о д е г о в о р я т , ч т о д в и ж е н и е - э т о ж и з н ь . Д л я м е н я э т о т а к и е с т ь » , - о б ъ я с н я е т п е в е ц .

Что касается слухов о том, что у исполнителя большие проблемы со здоровьем, так это у недоброжелателей такой способ поднять собственный рейтинг – считает Буйнов. Он особенно удивляется медицинской подкованности хейтеров.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что лечение от рака Александра Буйнова будет оплачено государством. 74-летнему исполнителю якобы прописали полугодовой курс лекарств общей стоимостью в 1 млн рублей.