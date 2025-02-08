Буйнов раскрыл секрет молодости
Александру Буйнову скоро исполнится 75 лет. Но певец говорит, что не чувствует возраста благодаря активному образу жизни. Буйнов активно выступает с концертами.
Как пишет «Московский Комсомолец», такому графику могут позавидовать молодые артисты.
«Временами меня закидывает в пионерский лагерь, временами - в комсомол… Могу сказать точно: умудренным жизнью и опытом дедушкой я себя не ощущаю. Это само собой как-то происходит: и здесь (в голове) и здесь (в сердце). Я вообще не люблю сидеть на месте. Не зря же в народе говорят, что движение - это жизнь. Для меня это так и есть», - объясняет певец.
Что касается слухов о том, что у исполнителя большие проблемы со здоровьем, так это у недоброжелателей такой способ поднять собственный рейтинг – считает Буйнов. Он особенно удивляется медицинской подкованности хейтеров.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что лечение от рака Александра Буйнова будет оплачено государством. 74-летнему исполнителю якобы прописали полугодовой курс лекарств общей стоимостью в 1 млн рублей.