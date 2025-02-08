Названа причина смерти режиссера Дэвида Линча

Режиссер и сценарист Дэвид Линч умер от внезапной остановки сердца. Об этом сообщает портал TMZ, получивший копию свидетельства о смерти.

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В документе указано, что у кинодеятеля также развилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Кроме того, врачи обратили внимание на обезвоживание организма.

Умер режиссер и сценарист Дэвид Линч

Режиссер ушел из жизни 16 января в возрасте 78 лет. В августе 2024 года Линч сообщил о неизлечимой болезни: у него диагностировали эмфизему легких.

« Т е п е р ь я п р и к о в а н к д о м у , н р а в и т с я м н е э т о и л и н е т . В м о е м с е г о д н я ш н е м с о с т о я н и и б ы л о б ы о ч е н ь п л о х о п о д х в а т и т ь д а ж е п р о с т у д у » , — р а с с к а з а л о н .

Дэвид Линч наиболее известен такими фильмами, как «Малхолланд-Драйв», «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».