Названа причина смерти режиссера Дэвида Линча
Режиссер и сценарист Дэвид Линч умер от внезапной остановки сердца. Об этом сообщает портал TMZ, получивший копию свидетельства о смерти.
В документе указано, что у кинодеятеля также развилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Кроме того, врачи обратили внимание на обезвоживание организма.
Умер режиссер и сценарист Дэвид Линч
Режиссер ушел из жизни 16 января в возрасте 78 лет. В августе 2024 года Линч сообщил о неизлечимой болезни: у него диагностировали эмфизему легких.
«Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», — рассказал он.
Дэвид Линч наиболее известен такими фильмами, как «Малхолланд-Драйв», «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».