Канье Уэст призвал отпустить P.Diddy

Рэпер Канье Уэст заявил о невиновности своего коллеги Шона Комбса, известного под псевдонимами P.Diddy и Puff Daddy, которого обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом артист сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

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По мнению Канье, вокруг Комбса развернулась настоящая травля. Музыкант сравнил ситуацию с обвинениями в адрес P.Diddy с «отменой» другого артиста — Криса Брауна, который был приговорен к пяти годам заключения условно за избиение певицы Рианны в 2009 году.

« В с е э т и н и г е р ы б о я т с я ч т о - т о с к а з а т ь . Я т о ж е б о я л с я , к о г д а о н и п ы т а л и с ь о т м е н и т ь Криса Брауна. Теперь они пришли за моим бро. Мы должны проснуться. Он отдал нам свою жизнь. Это мой идол, мой герой. Свободу Паффу! Рабство — это выбор», — написал Уэст в серии публикаций.

Ранее Канье признался, что ему диагностировали аутизм, а не биполярное расстройство.