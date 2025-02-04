Гоген Солнцев узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Гоген Солнцев сделал ДНК-тест на отцовство и узнал, что сын родился не от него. Об этом сообщает программа «ДНК» на НТВ.

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Гоген Солнцев с взрослением ребенка начал замечать, что он совсем не похож на него. Когда у шоумена закрались подозрения, он решил сделать ДНК-тест. В студии шоу собрались мать ребенка Полина, Гоген, помощник артиста Владислав и его подруга Лидия, которая заявляла, что уверена в неверности жены шоумена.

« Я д у м а л а , ч т о в с т у д и и н е м е н е е 1 0 ч е л о в е к б у д е т . П о л и н а ж е г а р е м и з м у ж ч и н у с т р о и л а . К а к г о в о р и т с я , к т о п о с л е д н и й , т о т и п а п а . А д у р а к а с д е л а л а и з Солнцева!» — кричала она.

В итоге эксперт озвучил результаты теста, объявив, что вероятность отцовства Гогена равна нулю. После этого шоумен ушел из студии.

« Я в с ю н о ч ь н е с п а л , п о т о м у ч т о б о я л с я у с л ы ш а т ь э т о . Н и ч е г о н е ч у в с т в у ю , п р о с т о п у с т о т а . Н е з н а ю , ч т о с к а з а т ь . У м е н я м у р а ш к и , ч у в с т в у ю , ч т о м е н я с е р ь е з н о п р е д а л и » , — р а с с к а з а л з а к у л и с а м и о н .

Однако вернувшись в студию Гоген заявил, что все равно будет поддерживать ребенка и навещать его.

Ранее мы писали о том, что Гоген Солнцев планирует обратиться в Интерпол для поиска бывшей жены.