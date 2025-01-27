Суд арестовал имущество Моргенштерна*

Суд наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Адвокат раскрыл местонахождение объявленного в розыск Моргенштерна*

"Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого", - говорится в сообщении.

* признан в РФ иноагентом.