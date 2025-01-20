Певица Глюкоза объяснила кардинальную смену имиджа

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, объяснила в разговоре с комиком Павлом Волей кардинальную смену имиджа. Соответствующее интервью доступно на платформе Rutube.

Певица призналась, что 2024 год стал для нее непростым, судьбоносным и вдохновляющим. По ее словам, решение преобразиться связано с желанием посмотреть на себя со стороны.

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«Мне кажется, что, когда женщина меняется, это прежде всего внутренние перемены. Моя музыка поменялась, поменялся звук, он стал более электронным. И мне захотелось посмотреть на себя с другой стороны. Я всегда боялась что-то делать с волосами», — рассказала артистка.

Певица Глюкоза решилась на перемены в декабре. Тогда она показала в своих соцсетях снимки, на которых предстала с розовыми короткими прядями.